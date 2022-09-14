Большунов снялся с летнего чемпионата России по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит чемпионат России.

«Большунов точно стартовать не будет. Также не побегут сёстры Непряевы и Терентьев. У Истоминой до сих пор температура... Мальцев тоже больше недели лежал с температурой», — цитирует Юрия Бородавко «Тюменская арена».

Напомним, что турнир пройдёт с 16 по 20 сентября в Тюмени. Большунов в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Ранее Бородавко высказался об отсутствии международных стартов из-за санкций.