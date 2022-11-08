«Хотят отказаться от искусственного снега»: как энергокризис в Европе влияет на соревнования по зимним видам спорта

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о переносе спринтерского этапа Кубка мира по лыжным гонкам из Милана на горный курорт Ливиньо, так как проведение старта в городе потребует слишком больших затрат на электроэнергию. Ранее по тем же причинам были отменены соревнования по фристайлу в шведском Фалуне. Основная проблема, с которой сталкиваются организаторы, — производство искусственного снега в тёплую погоду. Теперь оно существенно подорожало, и специалисты обеспокоены, что большое число стартов не состоится именно по этой причине. В то же время, по мнению двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева, несмотря на трудности, спортивные чиновники побоятся пойти на контакт с Россией, где со снегом и трассами нет никаких проблем.

Энергетический кризис в Европе всё больше вмешивается во все сферы жизни общества, в том числе в спорт. И если в начале сентября чиновники только высказывали озабоченность, что соревнования по некоторым зимним видам придётся отменить, то к началу ноября спортсмены уже недосчитались нескольких турниров.

Во вторник, 8 ноября, Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) объявила о переносе спринтерского этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Он должен был состояться в Милане 21 и 22 января. Однако, как оказалось, организация мероприятия в городе приведёт к слишком большим затратам на электроэнергию, поэтому было принято решение провести его на горном курорте Ливиньо.

«Конечно, мы хотим вносить как можно меньше изменений в исходную программу календаря, но не можем не учитывать глобальные проблемы, с которыми сталкиваются организаторы соревнований. Именно поэтому мы должны постоянно находиться с ними на связи и уметь вовремя реагировать», — говорится в заявлении FIS.

Кроме того, уже отменён этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр в Фалуне. Он планировался на конец ноября. Причём Швеция готовилась принять соревнования впервые после длительной паузы: летающие лыжники и сноубордисты не выступали здесь больше десяти лет. Как сообщил представитель национальной федерации Стефан Карлссон, решение связано с ростом цен на энергоносители и высокой инфляцией.

«Из-за текущей ситуации в мире у нас проблемы с финансами. Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть направления инвестиций. Это повлияло на проведение соревнований. Очень грустно, что мы вынуждены отменить этап, но мы сделали всё возможное, чтобы попытаться провести его», — сказал Карлссон.

Также организаторы отказались от предсезонной гонки Ski Classics, которая должна была состояться 12 ноября в норвежском Шушене. Причинами стали слишком тёплая погода и недостаточное количество искусственного снега для подготовки трассы к соревнованиям.

«К сожалению, аномальные погодные температуры на юге Норвегии делают невозможным производство искусственного снега и, следовательно, достойное проведение гонки в этом году. Мы очень рады большому интересу со стороны района Шушен к проведению мероприятия, вещателей — к показу, а также большому интересу к гонке со стороны профессиональных команд и спортсменов. Переносим планы, связанные с этой гонкой, на следующую зиму. Теперь мы сосредоточимся на открытии сезона в австрийском Бад-Гаштайне 10—11 декабря», — отметил директор Ski Classics Дэвид Нильссон.

Казалось бы, в последнем случае всё объясняется климатическими аномалиями. Однако тёплая погода поздней осенью и даже зимой для Европы — явление обыденное. И проведение соревнований по лыжным видам, сноуборду и биатлону обеспечивается в большинстве подобных случаев за счёт искусственного снега. Но если раньше включение пушек и прокладка трасс были выгодны организаторам, то теперь они несколько раз подумают о целесообразности проведения гонок при плюсовых температурах. Это, конечно же, беспокоит спортсменов и тренеров. Свои опасения, в частности, высказал серебряный призёр Олимпиады-2002 немец Петер Шликенридер.

«Из-за энергетического кризиса и цен на электроэнергию организаторам нелегко производить много снега. А он для нас — важная основа. Мы увидим отмены соревнований, в частности, там, где хотят совершенно осознанно отказаться от производства снега», — объяснил специалист в комментарии BR24 Sport.

Так, под большим вопросом проведение этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Полноценный лыжный сезон там начинается с середины декабря, но нет никаких гарантий, что к Рождеству в Баварии будет достаточное количество натурального снега. В это время температура воздуха там держится около 0 °С.

Пока нет в календаре FIS и ещё одного старта — в Дрездене. Последние несколько лет там проходили спринтерские гонки, но их проводили в самом центре города, и снег для соревнований приходилось привозить.

При этом чиновники открыто признаются, что не знают, как спасать ситуацию. По словам генерального секретаря FIS Мишеля Вьона, в федерации нет плана Б.

«Мы знаем о проблемах, связанных, в частности, с производством снега и подготовкой трасс. Сейчас обычные люди вынуждены экономить газ, электричество и воду, поэтому многим нелегко принимать то, что совсем рядом проводятся гонки Кубка мира по горнолыжному спорту и лыжным видам спорта, требующие больших усилий и затрат. Но мы оптимистично настроены и думаем, что справимся с этим», — приводит слова Вьона Superski.

Стратегия FIS в данной ситуации достаточно проста и заключается в переносе соревнований в те места, которые уже принимают этапы Кубка мира, чтобы оптимизировать логистику.

«С уверенностью можно сказать, что в этом сезоне кто-то не сможет принять соревнования. Но давайте немного подождём и посмотрим. Как мы все знаем, наши соревнования проходят на открытом воздухе, и мы сильно зависим от снега и погоды», — заявил Вьон.

В то же время FIS и Международный союз биатлонистов (IBU) продолжают поддерживать рекомендации МОК и не допускают российских спортсменов к международным стартам, а также отказываются проводить соревнования на территории РФ, хотя в стране есть достаточное количество оборудованных трасс и снега для проведения этапов Кубка мира по разным видам спорта. Уже сейчас идёт подготовка к внутренним стартам в Тюмени и Ханты-Мансийске.

В итоге, вмешательство политики в спорт может коснуться зимних видов намного сильнее, чем просто в виде потери таких ярких противостояний, как борьба Александра Большунова и Йоханесса Клебо. И если в фигурном катании ISU уже не досчиталась прибыли от спонсоров, а на трибунах собирается всё меньше зрителей, то в лыжных видах и биатлоне полноценный сезон, возможно, вовсе не состоится.

Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, рассчитывать на потепление отношений с Россией со стороны международных организаций не приходится. По словам двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева, чиновники просто боятся высказывать своё мнение и идти против МОК.

«Там нет никакой свободы слова. Даже те люди в международной федерации, кто действительно думает по-другому (а таких немало), не могут открыто высказаться и в лучшем случае молчат, а в худшем обязаны выступать против России. Поэтому рассчитывать на что-то позитивное не приходится. Но такая обстановка сейчас. Вся эта пена сойдёт через некоторое время. Закончится тем, что жители западных государств выйдут на улицы и скажут: «Хватит! С Россией надо идти договариваться!» Только в этот момент закончится вся эпопея и со спортом», — заявил Васильев в разговоре с RT.