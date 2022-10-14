Медосмотр Устюгова, бойкот Швеции и новая база на границе Чечни и Дагестана: что обсуждают в мире лыжного спорта

Шведки Линн Сван и Майя Дальквист заявили, что будут бойкотировать соревнования, если в них разрешат принимать участие россиянам и белорусам. Норвежец Йоханнес Клебо пропустит первые этапы Кубка мира, так как не успевает восстановиться после травмы. Сергей Устюгов не получил допуск к участиу в соревнованиях из-за того, что не успел пройти медосмотр. А на границе Чечни и Дагестана в ближайшее время могут построить новую высокогорную базу. Что обсуждают в мире лыжных гонок — в материале RT.

Шведские лыжницы намерены бойкотировать соревнования FIS

До старта международного сезона, тем более до чемпионата мира по лыжным гонкам ещё достаточно времени. Кроме того, только 22 октября FIS в очередной раз будет обсуждать, допускать ли россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой. Но шведские спортсменки решили обратить на себя внимание уже сейчас. Линн Сван и Майя Дальквист объявили, что будут бойкотировать соревнования в Планице, если до них допустят российских спортсменов.

Чуть позже поддержала коллег по сборной Йонна Сундлинг. Вторил девушкам и Йенс Бурман. По его мнению, с ними солидарны представители и других стран.

«Я, во всяком случае, на это надеюсь — надеюсь, что все едины. Каково было бы встретиться с ними на старте? Это было бы нехорошо. Ведь Россия использует спорт как пропаганду», — приводит слова Бурмана SVT.

В России на ситуацию смотрят по-другому. Как отметила олимпийская чемпионка Вероника Степанова, такое заявление шведов — попытка в очередной раз оказать давление на FIS. При этом, если вынести вопрос на закрытое голосование, большинство выступит за допуск отечественных спортсменов.

«Подобное анкетирование не очень сложно организовать. Заодно и спонсоров соревнований опросите. Особенно тех, кто через наши победы экипировку для лыжных гонок продвигает. А потом результаты опубликуйте. Наверняка найдутся и такие, кто будет против нашего участия. Но, абсолютно уверена, большинство всё-таки будет за», — написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Глава ФЛГР Елена Вяльбе, в свою очередь, посоветовала вообще перестать обращать внимание на подобные высказывания.

«Пусть бойкотируют. Зрелищность соревнований они потеряют без нас, а без них ничего не поменяется», — приводит слова Вяльбе Sport24.

FIS не стала менять дистанции на чемпионате мира

В позиции FIS после заявлений представителей сборной Швеции пока не видно никаких изменений. В организации не захотели комментировать возможный бойкот соревнований, поскольку это личное дело каждого.

В то же время федерация сохранила квоты для российских лыжников на Кубок мира. Хотя и подчеркнула, что это решение никак не связано с допуском отстранённых спортсменов к турнирам. Этот вопрос будет обсуждаться 22 октября и напрямую зависит от позиции МОК.

Побоялась FIS и уравнивать дистанции у мужчин и женщин на чемпионате мира в Планице в 2023 году. В этом сезоне турнир пройдёт по стандартной схеме. А о дальнейших преобразованиях календаря лыжников можно будет говорить, только если новый формат зарекомендует себя на этапах КМ.

Клебо может пропустить начало сезона

Куда более тревожные новости для всего лыжного сообщества пришли из Норвегии. Тренер национальной команды Арильд Монсен рассказал, что пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо может пропустить начало сезона из-за затянувшегося восстановления после травмы. В июле у спортсмена обнаружили растяжение в верхней части подколенного сухожилия.

По прогнозам врачей, восстановление должно было занять 12 недель. Однако сейчас уже 14-я, и пока о полном выздоровлении речи не идёт. Клебо до сих пор не может полноценно тренироваться на лыжероллерах.

«Неизвестно, выйдет ли он на старт в Бейтостолене. Мы не будем рисковать, наша главная цель — чемпионат мира в Планице. С экстремальными нагрузками нельзя идти на риск. Вскоре он уже полностью восстановится, но это занимает безумно много времени», — приводит слова Монсена VG.

Устюгов с трудом получил допуск к соревнованиям

Настоящий квест приключился с олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым. Во время медобследования ему не выдали допуск к участию в соревнованиях. Взволнованные болельщики уже пророчили ему завершение карьеры, однако, как оказалось, опасения были необоснованными.

«Всё куда проще, чем кажется. Просто мой предыдущий допуск истекает 28 октября, и теперь нужно получать новый. Эти вопросы всегда решаются перед сезоном, чтобы в случае чего было время подлечиться. Как раз мой случай. Докторов много, и вопросы могут быть разные. Например, кому-то нужно до определённого срока вылечить зуб. Как только решаешь проблему, получаешь допуск», — объяснил лыжник.

У Сергея дело было не в зубе. Спортсмену пришлось целый день проходить в проводах: проверять сердце и артериальное давление. При этом, по словам Устюгова, он находится в отличной форме и время просто так в межсезонье не терял.

«Хорошо тренировался, привёл тело в порядок… Надо только набирать соревновательный опыт, поскольку концовку прошлого сезона я пропустил. Впереди много интересного, жду зимы с нетерпением. Как бы некоторые ни обвиняли меня в лоботрясничестве. Для меня нынешний сезон, наоборот, вызов. Самому интересно, что получится. Цели понятны — медали чемпионата России», — признался спортсмен.

Йохауг стала комментатором

В прошлом сезоне все болельщики, конечно же, были расстроены решением Терезы Йохауг завершить спортивную карьеру. Тем не менее норвежским любителям лыж повезло. Прославленная спортсменка будет работать комментатором на государственном телеканале NRK.

«Я пошла на это, поскольку люблю спорт. Это близко моему сердцу. Я также чувствую, что тем самым всё ещё нахожусь в лыжной среде, где я езжу на соревнования и встречаюсь со всеми фантастическими людьми в этой сфере. Но должна признать, будет странно ехать в Бейтостолен или на чемпионат мира в Планицу, где придётся стоять перед камерой вместо участия в гонках», — цитирует Йохауг Expressen.

Как призналась Тереза, ей очень непривычно оценивать лыжниц, с которыми совсем недавно сама соревновалась.

В Чечне появится лыжная база

Тем временем в России может появиться новая лыжная база на высоте 1,8 тыс. м. Её планируется построить на границе Чечни и Дагестана, на озере Кезеной-Ам. По мнению тренера национальной команды Алексея Черноусова, там есть все условия для подготовки спортсменов.

«Чтобы никто друг другу не мешал, лыжникам нужна высокогорная база с лыжероллерной трассой. Местные жители говорят: если Рамзан Кадыров возьмётся за дело, то обязательно всё сделает, и лыжероллерная трасса быстро появится. Уже сейчас в Кезеной-Аме можно работать на отрезке дороги вдоль озера и к древнему поселению Хой протяжëнностью около 7 км туда-обратно, а это здорово», — отметил Черкасов.

Кроме того, в отеле у озера есть вместительный и оснащённый тренажёрный зал. Рядом — непрерывный подъём протяжённостью около 25 км, где можно организовать эффективные тренировки.

«Проводить сбор в Кезеной-Аме можно уже сейчас — в тех условиях, которые есть. И только после этого можно понять, что именно необходимо доработать, какие замечания будут у спортсменов и тренеров», — добавил Черноусов.