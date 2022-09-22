«Зарождается идея открыть двери»: FIS может вернуть российских атлетов на мировую арену, но ждёт разрешения МОК

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что в организации рассматривают варианты допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Решение может быть принято в декабре, но только в случае одобрения Международным олимпийским комитетом. Старший тренер национальной команды Юрий Бородавко назвал эти мысли здравыми, а вице-президент ФЛГР Сергей Крянин заверил, что атлеты готовы вернуться и выигрывать.

Обнадёживающие новости для отечественного спорта пришли из Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Генеральный секретарь организации Мишель Вион, выступая на конференции Forum Nordicum, сообщил, что вопрос о возвращении российских и белорусских атлетов на мировую арену возникает всё чаще и настойчивее. По его словам, соответствующее решение может быть принято в декабре.

«В МОК вновь начинают думать о том, чтобы приоткрыть двери, руководствуясь тем, что спорт может и должен быть независим от политики. На это потребуется несколько недель, возможно, два-три месяца — точно неясно. Но идея о том, чтобы открыть двери для россиян и белорусов, начинает зарождаться. Речь идёт не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS, в данном случае — в Кубке мира... Вероятно, решение может быть принято в декабре, и тогда они смогут принять участие в чемпионате мира в Планице», — заявил функционер.

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что слова Виона — хороший знак наряду с тем, что отечественные представители отправятся на заседание технического комитета FIS, которое пройдёт в Цюрихе с 27 по 30 сентября.

«Если мы поедем на чемпионат мира, это будет очень хорошо. Мы ни от кого не отстраняемся и не закрываемся. Надежда на лучшее должна быть всегда, всегда надо думать только о хорошем», — цитирует трёхкратную олимпийскую чемпионку РИА Новости.

Голоса в поддержку отстранённых лыжников действительно зазвучали в последнее время гораздо громче. Чего стоит выступление пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, который заявил, что принципиальных соперников нужно вернуть «ради общего блага».

Кроме того, ситуация напрямую влияет и на прибыль международной федерации. Согласно отчёту о медиатрансляциях, Россия — главный рынок для FIS. В прошлом сезоне соревнования, проводимые под её эгидой, в РФ посмотрели 271 млн зрителей, в Швеции, которая занимает второе место, — 164 млн. Норвегия с 89 млн лишь на пятом месте. Также отмечается, что в сезоне-2021/22 просмотры значительно упали по сравнению с предыдущим годом — на 27%. Авторы анализа связывают это со снижением уровня результатов российских спортсменов, а также с их отстранением в конце февраля.

О том, что в робких шагах FIS по возвращению отечественных атлетов присутствует не только спортивный, но и финансовый интерес, говорит и вице-президент ФЛГР Сергей Крянин.

«Я думаю, в FIS прекрасно понимают, что без российских лыжников предстоящий сезон не будет таким интересным, не будет вызывать ажиотаж у болельщиков. Понимают это и партнёры международной федерации, ведь в их интересах, чтобы уровень внимания к лыжным турнирам был достаточно высоким. Поэтому они хотят видеть наших ребят и на этапах Кубка, и на чемпионате мира. Готовы ли мы? Однозначно. Нас ночью разбуди, мы пробежим и 10, и 20, и 50 км, да ещё и выиграем», — заявил собеседник RT.

Однако одного желания международной федерации будет недостаточно, чтобы российские и белорусские атлеты вышли на старты в грядущем сезоне. Подавляющее большинство спортивных организаций в своих решениях ориентируются на позицию Международного олимпийского комитета, которая в последние полгода остаётся неизменной. Хотя глава организации Томас Бах в некоторых выступлениях и говорит о возможных послаблениях и допуске атлетов в нейтральном статусе, официальные заявления на этот счёт так и не поступили.

«FIS не примет это решение без точной рекомендации МОК», — откровенно признал в своей речи Вион.

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Именно эта фраза — ключевая, уверен спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он не ждёт в ближайшее время никаких послаблений в вопросах, касающихся санкций, и призывает всех «оптимистов» смириться с этим.

«Наши лыжники не будут соревноваться в Планице — это нужно понять всем. Отстранение будет долгим. Мне кажется, что люди, которые сейчас говорят, что мы куда‑то вернёмся, спят. FIS делает хорошую мину при плохой игре. Всё зависит от МОК. Надо отдавать себе отчёт, что в декабре нас точно никто никуда не вернёт, и готовиться к пропуску зимней Олимпиады. Нужно проводить соревнования в России, поддерживать спорт, создавать условия для его развития», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Старший тренер сборной РФ Юрий Бородавко высказался относительно возможной отмены отстранения не так категорично. По его мнению, шансы на позитивное решение есть, но также велика вероятность, что всё останется как есть.

«Если люди обсуждают это дело, значит, у них есть какие-то идеи. FIS — общественная организация. Там всё решается большинством голосов. Мнение их руководства может не очень понравиться представителям других стран. Учитывая политическую обстановку, сейчас высока вероятность, что нас как допустят до соревнований, так и нет. От нашего участия выиграют все. Также велик шанс, что у людей, которые не хотят видеть Россию, большое лобби и они смогут это продавить. Такие заявления — позитивный шаг. Уже присутствуют здравые мысли относительно допуска российских спортсменов», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».