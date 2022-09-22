Губерниев назвал враньём, что FIS рассматривает возможность допуска россиян

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.

«FIS не рассматривает возможность допуска россиян, это враньё! Это хорошая мина при плохой игре. Ключевая фраза — ссылка на МОК. Давайте будем реалистами. Никто нас до лыж не допустит, в Планицу мы не поедем», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее Сергей Крянин прокомментировал слова Мишеля Виона о возможном допуске отечественных спортсменов до международных соревнований.