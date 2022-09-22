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Крянин: в FIS понимают, что без российских лыжников предстоящий сезон не будет таким интересным

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске отечественных спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.
Крянин: в FIS понимают, что без российских лыжников предстоящий сезон не будет таким интересным
  • РИА Новости

«Раз такая информация появилась, значит, обсуждения уже ведутся, и это, безусловно, положительный знак. Я думаю, в FIS прекрасно понимают, что без российских лыжников предстоящий сезон не будет таким интересным, не будет вызывать ажиотаж у болельщиков. Понимают это и партнёры международной федерации, ведь в их интересах, чтобы уровень внимания к лыжным турнирам был достаточно высоким. Поэтому они хотят видеть наших ребят и на этапах Кубка, и на чемпионате мира. Готовы ли мы? Однозначно. Нас ночью разбуди, мы пробежим и 10, и 20, и 50 км, да ещё и выиграем», — сказал Крянин в интервью RT.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова Виона о возможном допуске отечественных спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.

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