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Бородавко — о возможном возвращении лыжной сборной: это позитивный шаг

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске отечественных спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.
Бородавко — о возможном возвращении лыжной сборной: это позитивный шаг
  • РИА Новости

«Если люди обсуждают это дело, значит, у них есть какие-то идеи. От нашего участия в соревнованиях выиграют только все. Также велик шанс, что у людей, которые не хотят видеть Россию, большое лобби, и они смогут это продавить. Такие заявления — позитивный шаг. Уже присутствуют здравые мысли относительно допуска российских спортсменов», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что FIS — общественная организация, в которой всё решается большинством голосов. По его словам, сейчас политическая обстановка такая, что отечественных спортсменов могут как допустить, так и нет.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее Вион намекнул, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены на Кубок мира сезона-2022/23.

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