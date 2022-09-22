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Генсек FIS: идея открыть дверь для России и Беларуси начинает появляться

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Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион намекнул, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены на Кубок мира сезона-2022/23.
Генсек FIS: идея открыть дверь для России и Беларуси начинает появляться
  • РИА Новости

«Похоже, что Томас Бах начинает задумываться. Он провёл встречи с международными федерациями и более или менее начинает снова открывать двери. Спорт должен быть независим от политики. Это займёт несколько недель или месяцев. Но идея открыть дверь для России и Беларуси начинает появляться. Речь идёт не о соревнованиях в России, а об участии в мероприятиях FIS и на этапах Кубках мира», — приводит слова Виона VG.

Он также заявил, что отечественные спортсмены будут выступать под нейтральным флагом в случае допуска. По его словам, FIS точно не примет это решение без чёткой рекомендации МОК.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, есть ли у него надежды на допуск на этапы Кубка мира в текущем сезоне.

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