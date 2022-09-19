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Сорин рассказал, что старается не питать надежды относительно участия россиян в Кубке мира

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, есть ли у него надежды на допуск на этапы Кубка мира в текущем сезоне.
Сорин рассказал, что старается не питать надежды относительно участия россиян в Кубке мира
  • РИА Новости

«Стараемся много не думать по этому поводу и не питать лишних иллюзий. Мы просто готовы хоть завтра вернуться на Кубок мира и соревноваться с лидерами мирового лыжного спорта», — цитирует Сорина «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что не нужно гадать, допустят российских спортсменов или нет. По его словам, российские спортсмены готовятся соревноваться с лучшими в мире.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что оптимистично настроен на возвращение россиян на Кубок мира.

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