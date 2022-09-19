Большунов заявил, что оптимистично настроен на возвращение россиян на Кубок мира

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился мнением о возвращении российских лыжников на Кубок мира.

«Я настроен оптимистично. Надеюсь, руководители FIS придут к мнению, что выступать на международных соревнованиях должны все сильнейшие вне зависимости от национальности. Пусть FIS рискнёт и станет исключением из общей тенденции. Почему нет?» — приводит слова Большунова «Чемпионат».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее многократный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых высказался о международных соревнованиях в отсутствие россиян.