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Ретивых: слабое лыжное сообщество не поможет вернуть Россию на международные старты

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Многократный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых высказался о международных соревнованиях в отсутствие россиян.

«Если бы лыжное сообщество являлось сильным, то все давно бы сказали: мы будем соревноваться с Россией, хотим видеть эту сильную страну на стартах. Клебо тоже хочет соревноваться с сильными, иначе интерес пропадёт», — цитирует Ретивых «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что в отсутствие российских лыжников на Кубке мира конкуренция сильно падает.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что для общего блага российские лыжники должны выступать на Кубке мира с самого начала сезона.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее серебряный призёр Олимпиады Николай Круглов сообщил, что в биатлонном сообществе начали обсуждать снятие санкций с российских и белорусских спортсменов. 







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