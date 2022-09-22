военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Васильев назвал жалким зрелищем лыжные гонки без россиян

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.
Васильев назвал жалким зрелищем лыжные гонки без россиян
  • РИА Новости

«Думаю, в случае с лыжниками там всё вообще печально. У них кроме норвежцев и выступать-то особо и некому. Российские лыжники составляют серьёзную конкуренцию норвежцам, поэтому их и хотят вернуть. Если убрать основного конкурента, то старты вообще можно не проводить. Интерес к лыжам без россиян упадёт, а если так, то не будет показов, спонсоров и так далее. Вид спорта просто может деградировать. Без россиян лыжные гонки — жалкое зрелище», — приводит слова Васильева «РБ Спорт».

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить