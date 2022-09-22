Васильев назвал жалким зрелищем лыжные гонки без россиян

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.

«Думаю, в случае с лыжниками там всё вообще печально. У них кроме норвежцев и выступать-то особо и некому. Российские лыжники составляют серьёзную конкуренцию норвежцам, поэтому их и хотят вернуть. Если убрать основного конкурента, то старты вообще можно не проводить. Интерес к лыжам без россиян упадёт, а если так, то не будет показов, спонсоров и так далее. Вид спорта просто может деградировать. Без россиян лыжные гонки — жалкое зрелище», — приводит слова Васильева «РБ Спорт».

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.