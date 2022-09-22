Поздняков: возвращение россиян будет зависеть от ряда неспортивных факторов
- РИА Новости
«Параметров ожидаемого возвращения россиян к стартам пока нет, ситуация в руках МОК и международных федераций, которые формально отвечают за олимпийскую квалификацию перед Олимпийскими играми, но мы чётко понимаем, что возвращение будет зависеть от ряда неспортивных факторов — визового режима, установки таможенных процедур и логистики, так как Игры пройдут на территории Евросоюза», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Он также заявил, что при слаженной работе ОКР с коллегами любые штатные задачи будут решены.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.
Ранее глава Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс высказалась о возможном снятии санкций с российских спортсменов.