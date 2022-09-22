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Поздняков: возвращение россиян будет зависеть от ряда неспортивных факторов

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что допуск россиян до международных соревнований будет зависеть от ряда неспортивных факторов.
Поздняков: возвращение россиян будет зависеть от ряда неспортивных факторов
  • РИА Новости

«Параметров ожидаемого возвращения россиян к стартам пока нет, ситуация в руках МОК и международных федераций, которые формально отвечают за олимпийскую квалификацию перед Олимпийскими играми, но мы чётко понимаем, что возвращение будет зависеть от ряда неспортивных факторов — визового режима, установки таможенных процедур и логистики, так как Игры пройдут на территории Евросоюза», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он также заявил, что при слаженной работе ОКР с коллегами любые штатные задачи будут решены.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее глава Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс высказалась о возможном снятии санкций с российских спортсменов.

 

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