Поздняков: возвращение россиян будет зависеть от ряда неспортивных факторов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что допуск россиян до международных соревнований будет зависеть от ряда неспортивных факторов.

«Параметров ожидаемого возвращения россиян к стартам пока нет, ситуация в руках МОК и международных федераций, которые формально отвечают за олимпийскую квалификацию перед Олимпийскими играми, но мы чётко понимаем, что возвращение будет зависеть от ряда неспортивных факторов — визового режима, установки таможенных процедур и логистики, так как Игры пройдут на территории Евросоюза», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он также заявил, что при слаженной работе ОКР с коллегами любые штатные задачи будут решены.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее глава Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс высказалась о возможном снятии санкций с российских спортсменов.