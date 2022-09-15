В МОК раздумывают над возвращением российских спортсменов на международную арену

Глава Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс высказалась о возможном снятии санкций с российских спортсменов.

«Неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены из России вернулись и принимали участие в соревнованиях. Но сроки и то, как это будет выглядеть, ещё предстоит определить», — цитирует Лайонс Reuters.

Она дала понять, что МОК начинает думать о том, есть ли путь назад для российских спортсменов.

«Они начинают обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этой теме», — заключила Лайонс.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Великая рассказала, как недавно созванивалась с главой МОК Томасом Бахом.