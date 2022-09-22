Тихонов: до FIS дошло, что без россиян ни черта не выйдет
- РИА Новости
«Наверное, до отмороженных наконец дошло, что чем выше конкуренция, тем больше зрителей, больше рекламы и больше денег. Есть надежда, что Россию вернут на Кубок мира — до них дошло, что без нас ни черта не выйдет», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».
Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.
Ранее Дмитрий Губерниев назвал враньём, что FIS рассматривает возможность допуска россиян.