Тихонов: до FIS дошло, что без россиян ни черта не выйдет

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.

«Наверное, до отмороженных наконец дошло, что чем выше конкуренция, тем больше зрителей, больше рекламы и больше денег. Есть надежда, что Россию вернут на Кубок мира — до них дошло, что без нас ни черта не выйдет», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал враньём, что FIS рассматривает возможность допуска россиян.