«Это лишь один голос»: как в России отреагировали на поддержку норвежца Клебо

Йоханнес Клебо призвал вернуть российских лыжников на трассы в грядущем сезоне. По его мнению, отмена дисквалификации национальной команды могла бы пойти на пользу всему мировому спорту. Елена Вяльбе и Юрий Бородавко согласились с олимпийским чемпионом и призвали международные организации «отделить мух от котлет». В свою очередь, Александр Бессмертных и Ольга Завьялова выразили сомнения в том, что заявление норвежца повлияет на дальнейшие политические решения.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо призвал восстановить в правах сборную России и позволить ей участвовать в соревнованиях грядущего сезона. Как известно, в конце февраля FIS отстранила отечественных атлетов от международных соревнований под своей эгидой из-за событий на Украине. Решение было объявлено бессрочным до дальнейшего уведомления, пока оно остаётся в силе.

«Ради общего блага их нужно допустить к стартам. Речь идёт о невероятно хороших лыжниках, которых хотелось бы иметь рядом. Они, как правило, борются за места на подиуме и победы на чемпионатах мира. Мне всегда хочется соперничать с лучшими и побеждать лучших», — приводит слова Клебо РИА Новости со ссылкой на Dagbladet.

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Высказывание именитого норвежца стало в определённой степени неожиданностью, ведь ещё несколько недель назад он уверенно заявлял, что не нуждается в соперничестве с россиянами, и в частности с Александром Большуновым, чтобы себя мотивировать. Вероятно, для западных спортсменов становится всё более очевидным, что отсутствие полноценной конкуренции пагубно скажется и на их собственных карьерах.

Так, по словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, спорт в целом проигрывает из-за санкций, особенно в тех видах, где россияне являются мировыми лидерами, как, например, в синхронном плавании или художественной гимнастике.

«Спортсменам просто необходимо соревноваться с сильнейшими! Уверена, что и телевизионная картинка без лидеров уже не будет столь привлекательной, и болельщики не будут с удовольствием посещать соревнования. Поэтому согласна с Клебо, Россия должна быть представлена на международной арене. Жаль, что глава МОК Томас Бах забыл или не знал, что спорт всегда объединял страны и людей и был вне политики», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

По мнению старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко, нынешнее заявление норвежца говорит о существовании корпоративной этики, а также о том, что раньше лыжник не всегда мог высказываться более откровенно.

«Чем ближе соревновательный сезон, тем больше здравых мыслей. Неучастие российских спортсменов — это не только удар по конкуренции, по смотрибельности соревнований, но и финансовый удар. Многие спонсоры, многие зрители будут отказываться смотреть, будет снижение интереса к лыжным гонкам. Всё это в совокупности приведёт к негативным последствиям для всей Международной федерации лыжного спорта. Хотелось, чтобы таких здравых мыслей было значительно больше, чтобы наши коллеги отделяли мух от котлет», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

В то же время серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года Александр Бессмертных считает, что слова Клебо вряд ли можно назвать признаком каких-то перемен общественного мнения на Западе в отношении отстранения россиян.

«Если бы это сказал какой-то высокопоставленный чиновник, тогда можно было бы относиться к подобному заявлению по-другому. Но Клебо высказался просто как лыжник. Он, безусловно, понимает, что в последние годы конкуренция складывалась между ним и Александром Большуновым, а без нашего лыжника ему просто неинтересно будет бегать. Я думаю, любой на его месте по спортивному принципу высказался бы так же. Политика есть политика, но спорт и жизнь — это другое. И лишать себя частички этой жизни не есть хорошо. Ты ведь бегаешь для того, чтобы доказать, что лучший в мире, а когда всех соперников отстранили и не с кем состязаться, жизнь атлета в какой-то мере теряет смысл», — заявил бывший лыжник в беседе с RT.

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По его мнению, авторитета Йоханнеса не хватит для того, чтобы FIS и другие международные структуры пересмотрели свои позиции в отношении России.

«Это лишь мнение одного человека, и что бы он ни говорил, политика из-за этого, скорее всего, не изменится. Возможно, другие лыжники, которые его уважают, прислушаются и подумают: «Если уж Клебо так говорит, то нужно допускать». А политикам абсолютно фиолетово, что он думает. Если даже европейским бизнесменам ставят препоны, рушат бизнес и не дают вести дела с Россией, то что уж говорить о простом спортсмене. Кроме того, европейские правительства запрещают выдачу россиянам шенгенских виз. И даже если наших лыжников пригласят на Кубок мира, то их могут просто не пустить в страну без «шенгена». Так что очень много политических моментов, которые невозможно разрешить лишь благодаря словам одного Клебо», — подчеркнул Бессмертных.

Аналогичное мнение выразила и двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова. По её словам, выступление норвежца говорит в первую очередь о том, что сами атлеты хотят соревноваться с сильнейшими.

«Ведь норвежские лыжники всегда конкурировали с Россией, а теперь у них получается просто национальное первенство на любом турнире. Но мне не верится, что слова Клебо на что-то повлияют. Если бы все зарубежные спортсмены так говорили, высказывали своё мнение, то, возможно, к ним бы и прислушались. А так это лишь один голос, пусть и от лидера в нашем виде», — заявила Завьялова RT.