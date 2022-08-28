Большунов уверен, что российских лыжников допустят до ЧМ-2023

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выразил надежду, что в скором времени с российских спортсменов будут сняты санкции.

«Конечно, для нас основные старты — это международные, чемпионаты мира. Там и нужно соревноваться. Я уверен, что мы поедем на чемпионат мира. Надеюсь, что так и будет. А время покажет», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

ЧМ-2023 пройдёт в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта 2023 года.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об отношениях с норвежскими лыжницами.