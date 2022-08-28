военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Большунов уверен, что российских лыжников допустят до ЧМ-2023

Короткая ссылка
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выразил надежду, что в скором времени с российских спортсменов будут сняты санкции.
Большунов уверен, что российских лыжников допустят до ЧМ-2023
  • globallookpress.com
  • © Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24

«Конечно, для нас основные старты — это международные, чемпионаты мира. Там и нужно соревноваться. Я уверен, что мы поедем на чемпионат мира. Надеюсь, что так и будет. А время покажет», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

ЧМ-2023 пройдёт в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта 2023 года.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об отношениях с норвежскими лыжницами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить