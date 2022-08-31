Вяльбе поддержала высказывание Клебо про отстранение россиян

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона, норвежца Йоханнеса Клебо.

«Я считаю, что спорт только проиграет с отстранением россиян. Спортсменам просто необходимо соревноваться с сильнейшими! Поэтому согласна с Клебо, Россия должна быть представлена на международной арене», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Ранее Клебо заявил, что для общего блага российские лыжники должны выступать в Кубке мира с самого начала сезона.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее Эйрик Мюр Носсум высказался о возможном отстранении российских лыжников от Кубка мира следующего сезона.