Тренер сборной Норвегии: надеюсь, что российские лыжники вернутся на Кубок мира

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказался о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Кубке мира следующего сезона.

«Россия является ведущей лыжной державой и имеет в своём составе, возможно, лучшего лыжника планеты — Александра Большунова. Я надеюсь, что лыжники из России вернутся в Кубок мира в этом году», — цитирует Носсума Fondo Italia.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на весь летний сезон 2022 года.

Уточняется, что совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об отношениях с норвежскими лыжницами.