Тренер сборной Норвегии: надеюсь, что российские лыжники вернутся на Кубок мира
- Gettyimages.ru
- © Trond Tandberg
«Россия является ведущей лыжной державой и имеет в своём составе, возможно, лучшего лыжника планеты — Александра Большунова. Я надеюсь, что лыжники из России вернутся в Кубок мира в этом году», — цитирует Носсума Fondo Italia.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на весь летний сезон 2022 года.
Уточняется, что совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.
Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об отношениях с норвежскими лыжницами.