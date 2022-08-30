Клебо: хотелось бы, чтобы российские лыжники выступали с самого начала сезона

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о возможности допуска российских лыжников к участию в международных стартах.

«Для общего блага хотелось бы, чтобы российские лыжники выступали с самого начала сезона. Речь о невероятно хороших лыжниках, с которыми хотелось бы соперничать», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Он также заявил, что российские лыжники, как правило, претендуют на места на подиуме и победы на Кубке мира. По словам Клебо, он так устроен, что хочет бороться с сильнейшими и побеждать их.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказался о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Кубке мира следующего сезона.