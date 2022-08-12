Большунов заявил, что российским спортсменам необходимы соревнования с другими странами
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«Мы сейчас как никогда нуждаемся в проведении и организации соревнований в России и за её пределами с участием спортсменов из других стран. Мы желаем соревноваться с сильнейшими, и от этого все виды спорта будут только расти», — приводит слова Большунова ТАСС.
Он также выразил благодарность за поддержку спортсменов со стороны государства.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже.
11 августа Бах сообщил, что организация по-прежнему не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике главу МОК Томаса Баха.