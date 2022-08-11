Васильев назвал главу МОК Баха преступником

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«В моём понимании, Томас Бах — преступник, человек, который уничтожил и разрушил олимпийское движение, а это была одна из немногих сфер, умиротворявших сложные ситуации и конфликты в мире. Он превратил олимпийское движение в механизм по сведению счётов с другими государствами», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

По его словам, Бах ангажирован на то, чтобы дискредитировать Россию.

«Этот человек не должен быть во главе международного олимпийского движения», — заключил Васильев.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

11 августа Бах сообщил, что организация по-прежнему не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

Ранее Васильев высказался о допуске трансгендерных спортсменов к участию в Олимпийских играх.