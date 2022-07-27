Новое увлечение Большунова и ответы недоброжелателям от Ступак и Степановой: как проводят межсезонье российские лыжники

Александр Большунов может принять участие в соревнованиях по гребле, которые пройдут в Москве в конце августа. Юлия Ступак с благодарностью вспомнила работу с Маркусом Крамером, а также послала «тройную порцию любви» недоброжелателям в соцсетях. В свою очередь, Вероника Степанова призвала разочаровавшихся в ней поклонников в следующий раз выбирать атлета, за которого болеть на Олимпиаде, не по спортивным показателям, а согласно своим политическим идеалам. Как проходит межсезонье в лыжных гонках — в материале RT.

Лидеры сборной России по лыжным гонкам проводят очередной сбор на базе в Малиновке. Под руководством Юрия Бородавко работают Александр Большунов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Денис Спицов, Алексей Червоткин, а также биатлонистка Ирина Казакевич, которая решила подтянуть свои скоростные качества. По словам тренера, работа идёт по плану, все атлеты здоровы и настроены на успешный сезон.

«Летом тренировочный процесс всегда изнурительный и тяжёлый. Спортсмены находятся в движении минимум по шесть часов в день, что позволяет наработать базу для выступления в сезоне. Каждый работает на своём уровне. Несмотря на то что сезон, скорее всего, проведём в России, все активно тренируются, стараясь эти мысли отбросить, чтобы к зиме подойти в хорошем физическом состоянии», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Попутно специалист рассказал об успехах Казакевич. Серебряный призёр пекинской Олимпиады проведёт с командой весь сбор, который завершится 1 августа, и только после этого вернётся в группу своего биатлонного наставника Михаила Шашилова.

«Спортсменка захотела поработать на несколько других скоростях. Здесь она занимается только лыжной подготовкой, стрельбища тут нет. О её состоянии детально может порассуждать Михаил Викторович в августе. Отмечу, что Ирина очень старается, понимает, зачем она сюда приехала. Всё внимательно слушает и как губка впитывает нюансы, которые мы ей преподносим. Я доволен тем, как она выкладывается», — отметил специалист.

Казакевич — не единственная, кто в этом году проводит тренировки с представителями другого вида спорта или участвует с ними в соревнованиях. К примеру, скелетонистка Елена Никитина провела сбор с конькобежной командой. Фигуристка Александра Трусова прыгала в длину и с шестом, а также играла в футбол. Лыжники тоже не отстают: Большунов в конце августа может выступить на соревнованиях по гребле. Его пригласили на Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко. Турнир пройдёт с 25 по 28 августа на гребном канале «Москва» в Крылатском.

«Ничего сложного не будет. Он готов. Мы пока не объявляли формат, но можем использовать его в четвёрке или в одиночке. Это не травмоопасно, это новые эмоции, новые нейронные связи... Мы с ним два раза потренировались. Он на одной тренировке прошёл 10 км. Это очень достойно для человека, который в первый раз сидит в лодке», — цитирует олимпийского чемпиона лондонских Игр Юрия Постригая РИА Новости.

Главный тренер сборной России Елена Вяльбе с энтузиазмом восприняла эту инициативу.

«Всячески поддерживаю и буду болеть за Сашу. Пусть пробует. В целом у него должно получиться, ведь мы по большому счёту тоже гребём. Руки точно сильные. Были примеры, когда лыжники выступали на Олимпийских играх ещё и в гребле. Например, Катержина Нойманова из Чехии. Так что почему бы и нет», — отметила Вяльбе.

Между тем Ступак рассказала об особенностях работы с Бородавко, в группу которого перешла после отъезда из страны Маркуса Крамера. Она призналась, что поддерживает с бывшим тренером дружеские отношения, но не советуется по поводу спортивной составляющей.

«Я сразу разграничила: на сегодня мой тренер — Юрий Викторович. Я не буду так поступать: тут послушала, там послушала — и по-своему сделала. Я безмерно благодарна Крамеру, что он дал мне такое хорошее понимание себя. Много всего дал — тепла, поддержки, он переживал со мной самые трудные моменты в жизни. Перед каждой гонкой он всегда говорил такие важные для меня вещи», — рассказала Юлия.

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По её словам, новый наставник очень бережно подошёл к сотрудничеству и не стал сразу давать чрезмерных нагрузок.

«Я ему благодарна за то время, которое он мне дал на адаптацию. Это, наверное, мой самый большой страх: прыгнуть с места в карьер, не разобравшись, не прочувствовав ничего — сразу побежали, полетели. Для меня очень важно освоиться. Он мне даёт эту возможность. Мне кажется, это большая редкость», — призналась олимпийская чемпионка в эстафете.

Кроме того, спортсменка рассказала, что, к своему удивлению, часто получает в социальных сетях не самые приятные послания.

«Посылаю вам много-много любви, друзья мои. И тем, кто шлёт мне гневные сообщения в директ, говоря, что мы больше никогда не сможем участвовать (в соревнованиях. — RT) на международной арене — тем более. Вам тройная порция любви. А вообще, конечно, интересно наблюдать за тем, как люди брызжут своим ядом, а до тебя это не долетает», — написала неоднократный призёр ОИ и чемпионатов мира.

Недоброжелателям ответила и Вероника Степанова, которая в межсезонье проявляет самую высокую активность в медиа среди лыжной сборной. Она посоветовала фанатам, которые недовольны её политическими взглядами, тщательнее выбирать, за кого болеть на соревнованиях.

«Мне сказали, что нашлись такие, кто болел за меня, но «теперь разочарован». Извините, вернуть вам ваши эмоции не смогу. В следующий раз выбирайте, за кого переживать на Олимпиаде, не по спортивным показателям, а в соответствии с вашими политическими идеалами. Только не забудьте проверить как следует заранее — есть высокий шанс, что если это будет российский атлет, то вам опять расстроиться придётся», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.