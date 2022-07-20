Степанова рассказала о помощи спортшкол начинающим лыжникам в России

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Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова рассказала, что для того, чтобы добиться успеха в лыжных гонках, не обязательно иметь богатых родителей.
Степанова рассказала о помощи спортшкол начинающим лыжникам в России
  • РИА Новости

«Мои родители купили только три пары лыж. Это всё. Ещё две пары ботинок. Палки не покупали никогда. Это все семейные траты на инвентарь за десять лет занятий, что мне понадобились, чтобы попасть в юниорскую сборную, где уже производители тех самых лыж и ботинок стали кружить вокруг, предлагая личные контракты. Весь основной инвентарь и почти всю прочую экипировку мне выдавала родная спортшкола», — написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Она также заявила, что в Норвегии, Швеции или Германии нет системы подросткового спорта, и там папа-миллионер весьма желателен. По её словам, в этих странах работает выражение «мой спонсор — банк имени мамы и папы».

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Степанова высказалась об отстранении российских лыжников от участия в международных соревнованиях.

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