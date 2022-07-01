Степанова: по моим источникам, Россия скоро вернётся к международным соревнованиям
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- © Liu Chan/XinHua
«Мы обязательно вернёмся, и довольно скоро. Я в этом убеждена, говорю на основании имеющейся у меня информации», — цитирует Степанову «Матч ТВ».
По её словам, без допуска россиян к участию в международных соревнованиях дела в мировых лыжных гонках пойдут только хуже.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему Степанова тренируется в Австрии, а не с национальной командой.