Степанова: по моим источникам, Россия скоро вернётся к международным соревнованиям

Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова высказалась об отстранении российских лыжников от участия в международных соревнованиях.

«Мы обязательно вернёмся, и довольно скоро. Я в этом убеждена, говорю на основании имеющейся у меня информации», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

По её словам, без допуска россиян к участию в международных соревнованиях дела в мировых лыжных гонках пойдут только хуже.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему Степанова тренируется в Австрии, а не с национальной командой.