Тренер Степановой объяснил, почему лыжница решила тренироваться в Австрии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова тренируется в Австрии, а не с национальной командой.

«Вероника недобрала дни на высоте и тренировочные часы, поэтому приняли решение отправить её в Рамзау, где есть высота и специализированная роллерная трасса», — приводит слова Сорина «Чемпионат».

Специалист отметил, что у его группы не будет централизованной подготовки с 3 по 13 июня и каждый спортсмен сам выберет, где будет тренироваться в этот период.

Сообщалось, что 21-летняя лыжница начинала подготовку к новому сезону с группой Егора Сорина, однако досрочно завершила тренировки и покинула сбор.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

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