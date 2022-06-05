Тренер Степановой объяснил, почему лыжница решила тренироваться в Австрии
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«Вероника недобрала дни на высоте и тренировочные часы, поэтому приняли решение отправить её в Рамзау, где есть высота и специализированная роллерная трасса», — приводит слова Сорина «Чемпионат».
Специалист отметил, что у его группы не будет централизованной подготовки с 3 по 13 июня и каждый спортсмен сам выберет, где будет тренироваться в этот период.
Сообщалось, что 21-летняя лыжница начинала подготовку к новому сезону с группой Егора Сорина, однако досрочно завершила тренировки и покинула сбор.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Степанова рассказала, как можно популяризировать лыжный спорт.