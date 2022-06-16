Степанова рассказала, почему решила тренироваться в Австрии, а не со сборной России

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Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова объяснила, почему провела сбор в Австрии, а не с национальной командой России.
Степанова рассказала, почему решила тренироваться в Австрии, а не со сборной России
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«На нашем уровне важны нюансы. Одна из немногих специальных лыжероллерных трасс — в Рамзау, в Австрии. Туда лыжники и биатлонисты со всего мира съезжаются, потому что тренировки там дают определённый эффект. Такой в России пока нет», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

Она также отметила, что за последние годы в России построили много отличных спортивных баз. Сейчас она находится в Архангельской области и считает это место прекрасно подходящим для тренировок.

Сообщалось, что 21-летняя лыжница начинала подготовку к новому сезону с группой Егора Сорина, однако досрочно завершила тренировки и покинула сбор.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему Степанова тренируется в Австрии, а не с национальной командой.

 

 

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