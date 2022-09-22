Вяльбе считает хорошим знаком слова Виона о том, что FIS может допустить россиян до стартов
- РИА Новости
«Да, безусловно, это хороший знак. Если мы даже поедем на чемпионат мира, то я считаю, что это будет очень хорошо. Мы ни от кого не отстраняемся и не закрываемся», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
Она добавила, что ФЛГР поддерживает связь с FIS и 27 сентября делегация полетит на совещание в Цюрих (Швейцария).
Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
Ранее Дмитрий Губерниев назвал враньём, что FIS рассматривает возможность допуска россиян.