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Вяльбе считает хорошим знаком слова Виона о том, что FIS может допустить россиян до стартов

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.
Вяльбе считает хорошим знаком слова Виона о том, что FIS может допустить россиян до стартов
  • РИА Новости

«Да, безусловно, это хороший знак. Если мы даже поедем на чемпионат мира, то я считаю, что это будет очень хорошо. Мы ни от кого не отстраняемся и не закрываемся», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Она добавила, что ФЛГР поддерживает связь с FIS и 27 сентября делегация полетит на совещание в Цюрих (Швейцария).

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал враньём, что FIS рассматривает возможность допуска россиян.

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