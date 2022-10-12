Шведский лыжник Бурман рассчитывает, что многие страны присоединятся к бойку ЧМ в случае допуска россиян

Лыжник сборной Швеции Йенс Бурман высказался о заявлениях шведских спортсменок о готовности бойкотировать чемпионат мира – 2023 в Планице при допуске России.

«Если их сейчас допустить, многие страны будут бойкотировать турнир. Я, во всяком случае, на это надеюсь — надеюсь, что все едины», — приводит слова Бурмана SVT.

Он также подчеркнул, что не хотел бы встретиться с российскими спортсменами на старте. По его словам, Россия использует спорт.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка 2022 года в спринте шведка Йонна Сундлинг прокомментировала готовность бойкотировать чемпионат мира — 2023 в Планице, если Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустит до участия в нём россиян.