Сундлинг: надеюсь, до бойкота ЧМ не дойдёт, но Россию допускать нельзя

Олимпийская чемпионка 2022 года в спринте шведка Йонна Сундлинг прокомментировала готовность бойкотировать чемпионат мира — 2023 в Планице, если Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустит до участия в нём россиян.

«Бойкот? Он вполне возможен. Но не хочется заходить так далеко. Надеюсь, не придётся этого делать. Не знаю, почему сейчас подняли этот вопрос, хотя это было проработано в прошлом сезоне», — приводит слова Сундлинг SVT.

Она также подчеркнула, что Россию не стоит допускать до соревнований.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал недопустимыми заявления шведских лыжниц о бойкоте турниров из-за россиян.