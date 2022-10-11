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Матыцин назвал недопустимыми заявления шведских лыжниц о бойкоте турниров из-за россиян

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение шведских лыжниц бойкотировать Кубок мира-2023 в случае допуска до соревнований российских спортсменов.
Матыцин назвал недопустимыми заявления шведских лыжниц о бойкоте турниров из-за россиян
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Как обычно, не комментирую высказывания отдельных представителей. Абсолютно недопустимые заявления, которые дискриминируют наших спортсменов. Мы слышим отдельные позитивные высказывания о том, что без России спорт развиваться не может», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что 2023 год очень важен, так как будет отбор на Олимпиаду в Париже. По его словам, многое будет зависеть от позиции МОК.

«Наша задача — сделать так, чтобы международное спортивное сообщество консолидировалось и отстаивало принципы, а не конъюнктуру политических течений», — заключил Матыцин.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о намерении шведских лыжниц отказаться от участия в чемпионате мира 2023 года.

 

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