Узнать больше

Резцова: не ожидала такого от шведских лыжниц

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о намерении шведских лыжниц отказаться от участия в чемпионате мира 2023 года.
Резцова: не ожидала такого от шведских лыжниц
  • РИА Новости

«Не ожидала такого от шведских лыжниц. Полагаю, наши лыжницы должны выступать везде. Они самые сильные. Русских все боятся», — цитирует Резцову Sport24.

По её мнению, Россия через три месяца будет выступать на международных соревнованиях.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение шведских лыжниц бойкотировать Кубок мира — 2023 в случае допуска до соревнований российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить