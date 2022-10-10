Резцова: не ожидала такого от шведских лыжниц

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о намерении шведских лыжниц отказаться от участия в чемпионате мира 2023 года.

«Не ожидала такого от шведских лыжниц. Полагаю, наши лыжницы должны выступать везде. Они самые сильные. Русских все боятся», — цитирует Резцову Sport24.

По её мнению, Россия через три месяца будет выступать на международных соревнованиях.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение шведских лыжниц бойкотировать Кубок мира — 2023 в случае допуска до соревнований российских спортсменов.