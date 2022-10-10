Вяльбе — об отказе шведских лыжниц кататься с россиянками: пусть бойкотируют

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение шведских лыжниц бойкотировать Кубок мира-2023 в случае допуска до соревнований российских спортсменов.

«Пусть бойкотируют. Зрелищность соревнований они потеряют без нас, а без них ничего не поменяется», — цитирует Вяльбе Sport24.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее в FIS заявили, что последуют решению МОК в вопросе допуска россиян на международные старты.