В FIS заявили, что последуют решению МОК в вопросе допуска россиян на международные старты
«Мы внимательно следим за действиями МОК и последуем тому, что они скажут. Независимо от того, каким будет их решение? Скорее всего, да», — приводит слова Элиаша Dagbladet.
FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее FIS сохранила квоты для российских спортсменов для участия в Кубке мира по лыжным гонкам в сезоне-2022/23.