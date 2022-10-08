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В FIS заявили, что последуют решению МОК в вопросе допуска россиян на международные старты

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Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы внимательно следим за действиями МОК и последуем тому, что они скажут. Независимо от того, каким будет их решение? Скорее всего, да», — приводит слова Элиаша Dagbladet.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее FIS сохранила квоты для российских спортсменов для участия в Кубке мира по лыжным гонкам в сезоне-2022/23.

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