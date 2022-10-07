FIS сохранила квоты для российских лыжников на Кубок мира
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Россия обладает шестью базовыми квотами у мужчин и у женщин, а победители Кубка мира и Континентального кубка имеют персональные квоты. Квоты заработаны по итогам выступлений лыжников в прошлом году.
Президент Норвежской ассоциации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг 6 октября сообщила о возможном бойкоте соревнований по лыжному спорту в случае допуска россиян.
В Норвегии требуют от FIS как можно быстрее решить вопрос возможного участия российских лыжников в этапах Кубка мира нового сезона.
Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Норвежская ассоциация лыжного спорта намерена бойкотировать международные старты в случае допуска россиян.