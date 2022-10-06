Губерниев: норвежские лыжники могут расслабиться — россиян не допустят до КМ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Норвежская ассоциация лыжного спорта намерена бойкотировать международные старты в случае допуска россиян.

«Я считаю, что это спекуляция, что нас могут куда-то допустить. Нам нужно добиваться своего, разговаривать с международной федерацией, но я хочу всех успокоить — наших лыжников не допустят», — цитирует Губерниева Metaratings.

По его словам, он ожидал от норвежцев подобного шага.

«Если ты спортсмен большого уровня, должен соревноваться с лучшими. Люди, которые говорят обратное, мне кажется, сидят в четырёх стенах и даже в окно не смотрят», — добавил Губерниев.

Президент Норвежской ассоциации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг 6 октября сообщила о возможном бойкоте соревнований по лыжному спорту в случае допуска россиян.

В Норвегии требуют от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) как можно быстрее решить вопрос возможного участия российских лыжников в этапах Кубка мира нового сезона.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что FIS не требовала от российских спортсменов дистанцироваться от спецоперации для допуска к соревнованиям под эгидой организации.





