Вяльбе сообщила, что FIS не требовала от российских лыжников дистанцироваться от СВО
- РИА Новости
«В FIS нам никаких условий не выдвигали», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что никто из российских спортсменов не согласится на условие главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха для допуска к международным соревнованиям.