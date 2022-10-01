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Родионенко считает, что никто из российских спортсменов не согласится предать страну

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Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что никто из российских спортсменов не согласится на условие главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха для допуска к международным соревнованиям.
Родионенко считает, что никто из российских спортсменов не согласится предать страну
  • РИА Новости

«Никогда никто из спортсменов не согласится на то, чтобы предать свою страну. Все мы выступать при таких условиях не будем», — цитирует Родионенко ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее экс-биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала призыв главы МОК Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от СВО.

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