Родионенко считает, что никто из российских спортсменов не согласится предать страну

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что никто из российских спортсменов не согласится на условие главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха для допуска к международным соревнованиям.

«Никогда никто из спортсменов не согласится на то, чтобы предать свою страну. Все мы выступать при таких условиях не будем», — цитирует Родионенко ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее экс-биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала призыв главы МОК Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от СВО.