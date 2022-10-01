Зайцева: слова Баха — манипуляция

Экс-биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от СВО.

«Бах хочет, чтобы наши спортсмены подписали бумажку, которую отказалась подписывать команда «КамАЗ-мастер»? Данное заявление вынуждает спортсменов говорить против нашей страны, чтобы после мы участвовали на соревнованиях», — приводит слова Зайцевой «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что на месте спортсменов ничего бы не подписывала.

«Это манипуляция простыми людьми», — заключила Зайцева.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что слова Баха о статусе россиян идут вразрез с олимпийскими принципами.