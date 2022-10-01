Матыцин заявил, что слова Баха о статусе россиян идут вразрез с олимпийскими принципами
- РИА Новости
«Последнее заявление Баха идёт вразрез с олимпийскими принципами. Основная задача международного олимпийского движения состоит в том, чтобы независимо от взглядов и вероисповедания, традиций и гражданства обеспечить спортсменам равный доступ к участию в Олимпийских играх», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия продолжит диалог с МОК о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.
«Это будет во благо международному спорту, без России он успешно развиваться не будет», — заключил Матыцин.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что президент МОК Томас Бах своими условиями по допуску к международным соревнованиям в нейтральном статусе подталкивает российских спортсменов к подлости.