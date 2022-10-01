Матыцин заявил, что слова Баха о статусе россиян идут вразрез с олимпийскими принципами

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение, что предложение президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить до международных соревнований российских спортсменов, дистанцировавшихся от СВО, противоречит олимпийским принципам.

«Последнее заявление Баха идёт вразрез с олимпийскими принципами. Основная задача международного олимпийского движения состоит в том, чтобы независимо от взглядов и вероисповедания, традиций и гражданства обеспечить спортсменам равный доступ к участию в Олимпийских играх», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит диалог с МОК о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Это будет во благо международному спорту, без России он успешно развиваться не будет», — заключил Матыцин.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что президент МОК Томас Бах своими условиями по допуску к международным соревнованиям в нейтральном статусе подталкивает российских спортсменов к подлости.