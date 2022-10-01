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Васильев заявил, что глава МОК Бах подталкивает российских спортсменов к подлости

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах своими условиями по допуску к международным соревнованиям в нейтральном статусе подталкивает российских спортсменов к подлости.
Васильев заявил, что глава МОК Бах подталкивает российских спортсменов к подлости
  • РИА Новости

«Баху не стоит никому навязывать мнение. Это выбор совести. Каждый спортсмен должен сам для себя определиться, чью сторону ему выбирать, и действовать уже из принятого решения. А теперь он уже всех остальных подталкивает к подлости, к которой они на Западе привыкли», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал слова президента МОК о возможном допуске россиян к соревнованиям.

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