Мамиашвили прокомментировал слова президента МОК о возможном допуске россиян к соревнованиям

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.

«Чего хочет МОК от наших спортсменов? Чтобы они были нейтральны к СВО или были против неё? Такое заявление уже было один раз. В 1941-м поступали такие же предложения. Что изменилось? Да ничего. Сейчас из Швейцарии мы слышим то же самое», — приводит слова Мамиашвили Sport24.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян отреагировал на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить до международных соревнований тех российских спортсменов, кто дистанцируется от СВО.