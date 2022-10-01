Далалоян: в сборной России нет тех, кто согласится на предложение Баха

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян отреагировал на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить до международных соревнований тех российских спортсменов, кто дистанцируется от СВО.

«Это абсолютная глупость. Как можно спортсменов призывать отрекаться. Россия — страна, которую мы представляем, мы боремся за неё всю карьеру. Это личный выбор каждого. Но не скажу, что у нас в сборной есть такие», — цитирует Далалояна РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Далалоян пропустит индивидуальное многоборье на Спартакиаде по состоянию здоровья.