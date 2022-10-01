Далалоян: в сборной России нет тех, кто согласится на предложение Баха
- РИА Новости
«Это абсолютная глупость. Как можно спортсменов призывать отрекаться. Россия — страна, которую мы представляем, мы боремся за неё всю карьеру. Это личный выбор каждого. Но не скажу, что у нас в сборной есть такие», — цитирует Далалояна РИА Новости.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Далалоян пропустит индивидуальное многоборье на Спартакиаде по состоянию здоровья.