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Далалоян пропустит индивидуальное многоборье на спартакиаде по состоянию здоровья

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян принял решение отказаться от участия в финале индивидуального многоборья на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта в Казани.
Далалоян пропустит индивидуальное многоборье на спартакиаде по состоянию здоровья
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Надеемся, олимпийский чемпион выступит в финалах на отдельных видах», — сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

Далалоян в составе сборной Москвы стал победителем спартакиады в командном многоборье. Соревнования завершатся 1 октября.

Ранее Далалоян заявил, что политика может повлиять на результат расследования допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

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