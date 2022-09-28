Далалоян пропустит индивидуальное многоборье на спартакиаде по состоянию здоровья
- РИА Новости
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«Надеемся, олимпийский чемпион выступит в финалах на отдельных видах», — сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).
Далалоян в составе сборной Москвы стал победителем спартакиады в командном многоборье. Соревнования завершатся 1 октября.
Ранее Далалоян заявил, что политика может повлиять на результат расследования допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.