Далалоян пропустит индивидуальное многоборье на спартакиаде по состоянию здоровья

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян принял решение отказаться от участия в финале индивидуального многоборья на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта в Казани.

РИА Новости

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