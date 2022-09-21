Далалоян — о деле Валиевой: я совершенно не верю, что там был допинг
«Как мы в последнее время поняли, политика может повлиять на всё, даже на спорт. Поэтому, к сожалению, никто этого не исключает. Но надеемся на лучшее. Лично я совершенно не верю, что там был допинг», — цитирует Далалояна «РБ Спорт».
По его словам, история с допингом российской фигуристки — это абсолютно выдуманная история, которая направлена на то, чтобы сломить российских спортсменов.
Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.
Ранее президент WADA Витольд Банька высказался о том, что РУСАДА завершило расследование допинг-дела Валиевой.