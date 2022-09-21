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Далалоян — о деле Валиевой: я совершенно не верю, что там был допинг

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Российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян считает, что политика может повлиять на результат расследования допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Как мы в последнее время поняли, политика может повлиять на всё, даже на спорт. Поэтому, к сожалению, никто этого не исключает. Но надеемся на лучшее. Лично я совершенно не верю, что там был допинг», — цитирует Далалояна «РБ Спорт».

По его словам, история с допингом российской фигуристки — это абсолютно выдуманная история, которая направлена на то, чтобы сломить российских спортсменов.

Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.

Ранее президент WADA Витольд Банька высказался о том, что РУСАДА завершило расследование допинг-дела Валиевой.

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