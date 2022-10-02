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В Норвегии требуют решения FIS по участию россиян в Кубке мира

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Норвежская федерация лыжного спорта требует от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) как можно быстрее решить вопрос возможного участия российских лыжников в этапах Кубка мира нового сезона.
В Норвегии требуют решения FIS по участию россиян в Кубке мира
  • РИА Новости

«Считаю, что встречу 22 октября нужно ускорить, чтобы мы приняли решение по поводу участия россиян в Кубке мира и у нас было время определиться, как с этим быть», — цитирует главу комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорна Скогстада Dagbladet.

1 октября FIS приняла решение отказаться от полуфиналов в командном спринте по лыжным гонкам со следующего сезона.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не требовала от российских спортсменов дистанцироваться от спецоперации для допуска к соревнованиям под эгидой организации.

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