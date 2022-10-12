Олимпийский чемпион Тихонов назвал шведских лыжниц бестолковыми после слов о бойкоте

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о намерении шведских лыжниц отказаться от участия в чемпионате мира 2023 года при допуске россиян.

«Я бы этих шведок не допустил! Старайтесь показывать результаты и дружить, есть такое понятие — спортивное братство! При чём тут Украина, и какое дело шведам до неё? И пусть рот не раскрывают, а то напомним, что такое Россия! Только безграмотные шведы могут сказать, что спорт и политика связаны между собой», — цитирует Тихонова Sport24.

Он также подчеркнул, что Швеция из-за бойкота больше потеряет. По его словам, из-за бойкота шведа снизится конкуренция, а также зрительский интерес к Чемпионату мира.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка 2022 года в спринте шведка Йонна Сундлинг прокомментировала готовность бойкотировать чемпионат мира — 2023 в Планице, если Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустит до участия в нём россиян.