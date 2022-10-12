Минспорта согласует выезд сборных за границу с гарантией, что в команде нет подлежащих мобилизации лиц

Заместитель министра спорта Одес Байсултанов рассказал о решении вопроса, который был поднят на комиссии о мобилизации российских атлетов.

«Комиссия постановила, что выезды сборных команд за пределы страны могут быть согласованы только при наличии гарантийного письма о том, что в составе команды нет лиц, подлежащих частичной мобилизации, а также при подтверждении безопасности передвижения спортсменов», — цитирует Байсултанова «Матч ТВ».

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.

На данный момент в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, в скором времени они будут об этом оповещены.

Ранее Олег Матыцин сообщил, что ему неизвестно о создании отрядов из спортсменов-добровольцев.