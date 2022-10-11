Матыцин сообщил, что ему неизвестно о создании отрядов из спортсменов-добровольцев

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на новость о возможном создании добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для СВО.

«Министерству спорта об этом в официальном порядке ничего неизвестно, об этом узнали из СМИ. Мы не формируем отряды профессиональных спортсменов», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также отметил, что каждый имеет право на выбор, будь то спортсмен, железнодорожник или водитель. По его словам, если человек готов добровольцем идти защищать страну, то честь ему и хвала.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о том, что в России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов.