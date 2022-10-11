Лайшев — о спортсменах-добровольцах для СВО: желающих много
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«Это хорошая и правильная идея! О создании этих отрядов официально ещё не объявили, но желающие среди спортсменов у нас уже есть. Более того, их довольно много. Ребята обращаются», — цитирует Лайшева Sport24.
В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее саночник Владислав Антонов не получил бронь от мобилизации.